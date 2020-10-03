2020/10/03 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- دعا عضو مجلس النواب علاء الربيعي، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات لاخفاقه في ادارة ملف الاتصالات في البلد.وقال الربيعي، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: ان “قرار القضاء بإيقاف تجديد رخصة شركات الهاتف النقال جاء بعد المخالفات والهدر بالاموال الكبيرة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يطالب الكاظمي باقالة رئيس هيئة الاعلام بعد فشله في ادارة ملف الاتصالات المركز الخبري الوطني.

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