مسؤولون في حملة ترمب: وضع الرئيس خطير ويعاني من صعوبات في التنفس

2020/10/03 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال مسؤولون في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن وضع ترمب الصحي خطير.واضاف المسؤولون لقناة CNN الأمريكية ان ترمب يعاني من صعوبات في التنفس.وقال ترمب أمس الجمعة إنه يعتقد أنه “في حال جيدة جدا”، وذلك في أول تعليق علني له منذ إعلان إصابته بكوفيد-19.وفي رسالة قصيرة عبر الفيديو نُشرت على حسابه […]

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