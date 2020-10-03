2020/10/03 | 18:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..حذرت النائبة عالية نصيف من عواقب التغاضي عن الوضع المقلق الذي تمر به وزارة الخارجية بسبب تفشي الوساطة والمحسوبية في تعيينات العديد من كوادرها طيلة السنوات الماضية وخصوصاً من حملة الشهادات المزورة، مطالبة من جهة أخرى وزارة الداخلية بملاحقة عصابات التزوير في سوق مريدي .وقالت نصيف، اليوم:” لا يخفى على أحد أن وضع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تفتح ملف أصحاب الشهادات المزورة في وزارة الخارجية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تفتح ملف أصحاب الشهادات المزورة في وزارة الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).