إنتهى التاريخ مع نهاية حياة ستالين (تتمة) - فؤاد النمري

2020/10/03 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري كنا أهبنا في النصف الأول من هذا المقال بعامة الشيوعيين أن يقرأوا التاريخ كما هو كي يضمنوا لأنفسهم أن يكونوا ماركسيين حقيقيين لكنهم جميعاً أحرنوا وزادوا أن أمطرونا بالأصفار وليس من سبب لذلك إلا لأننا نذكرهم بمشاركتهم في "الثورة" المضادة وهم كانوا قد صفقوا عاليا لقرار الحزب الشيوعي السوفياتي في مؤتمره الثاني والعشرين في العام 61 القاضي بإلغاء دولة دكتاتورية البروليتاريا واستبدالها بـ "دولة الشعب كل ......





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