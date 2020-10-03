تحورات ومآل “الطبقة الوسطى” - عبدالجليل النعيمي

2020/10/03 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجليل_النعيمي درج استخدام مصطلح “الطبقة الوسطى” منذ 2500 عام تقريبا.



استخدمه لأول مرة الأديب الإغريقي القديم يوربيديس في عام 420 ق.م.



على لسان تيسيي، بطل مسرحية “الضارعات”، حين قسم المجتمع إلى ثلاث طبقات : الأغنياء الذين لا خير فيهم للمدينة، فجُلُّ همهم أن يكتنزوا لأنفسهم، الفقراء والعامة، وهم خطرون لأن همهم استهداف الأغنياء، “..



وحدها الطبقة الوسطى هي عماد المدينة.



فهي ممتثلة للقوانين والسلطة”.



أي أنه منذ ذلك ......





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