2020/10/03 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_عقيل في الفصل السابع من (فن الحرب) لماكيافيلي، يبين فابريتسو لباتيستا الشروط الأساسية للدفاع عن أي مدينة (بجانب من الأسباب الطبيعية)؛ إن تُرك سور المدينة عالٍ فهذا يجعل المدينة عرضة لهجمة مدفعية وإن تُرك منخفضاً فأن ذلك يسهل للعدو اختراقه، وإذا كانت الخنادق موضوعة أمام السور فإنه من السهل على العدو اجتيازها، لذا يرى فابريتسو أنه من الأفضل لو بقيت الأسوار دائماً عالية فيما الخنادق تكون وراء الأسوار لا أ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاجتنا إلى برنامج اشتراكي! - هشام عقيل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاجتنا إلى برنامج اشتراكي! - هشام عقيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).