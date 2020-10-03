2020/10/03 | 18:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، 34 مليوناً و621 ألفاً و100 حالة حتى الساعة 07:16 بالتوقيت العالمي المنسق اليوم السبت.وبحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، توفى مليون و28 ألفاً و649 شخصاً بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.(النهاية”)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 34 مليون إصابة ومليون و28 ألف وفاة كورونا حول العالم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 34 مليون إصابة ومليون و28 ألف وفاة كورونا حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).