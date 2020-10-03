الولايات المتحدة.. السجن 600 عام لمتحرش بأطفال

2020/10/03 | 18:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن 600 عام لمتحرش بالأطفال، إثر إدانته باستغلال طفلين صغيرين جنسيا، في الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، تم اتهام ماثيو ميلر صاحب الـ32 عاما، بتصوير طفلين دون سن الخامسة بطريقة جنسية، واستخدامها كمحتوى إباحي.

ووفقا لوزارة العدل، تم الحكم على ميلر بالسجن 600 عاما كون المواد الإباحية التي صورها “سلبت من الأطفال طفولتهم”.

وجاء في البيان أن ميلر جعل الأطفال ينخرطون بسلوك إباحي مشين، بغرض تسجيل هذه الأفعال لإنتاج محتوى إباحي، واستمر في ذلك لخمسة أعوام.

وقال جوني شارب، الوكيل المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي: “الجرائم التي اعترف ميلر بارتكابها ليست مزعجة فحسب، بل إنها مقززة.



أفعاله سلبت من هؤلاء الأطفال طفولتهم”.



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