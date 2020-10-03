مطار النجف يوضح بشأن استقبال الرحلات خلال زيارة الأربعين

2020/10/03 | 18:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، السبت، إنهاء الاستعدادات لاستقبال الرحلات خلال زيارة الأربعين، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية كافة من أجل سلامة المسافرين.

وقال عضو إدارة المطار، حافظ سلمان الغزالي، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (3 تشرين الأول 2020)، إن "إدارة مطار النجف الدولي أنهت الاستعدادات لاستقبال الرحلات خلال زيارة الأربعين من الدول العربية والإسلامية كافة بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا"، مبينا أن "ذلك جاء بعد قرار الحكومة الأخير بالسماح لـ 1500 مسافر من كل أنحاء العالم للمشاركة في زيارة الأربعين".

وأضاف الغزالي، أن "هناك شركات طيران تواصلت مع إدارة المطار لتسيير رحلاتها، ومنها الجزيرة، والقطرية والباكستانية، وغيرها من شركات الطيران الأخرى التي وصلت فعليا إلى مطار النجف الدولي".



مشيرا إلى أن "المطار سيشهد استقبالا ملحوظا للمسافرين خلال الأيام المقبلة من الدول التي ترغب بتسيير رحلاتها والمشاركة في زيارة الأربعين".

ولفت المسؤول إلى أن "إدارة المطار ستتخذ الإجراءات الصحية والوقائية كافة التي وجهت بها خلية الأزمة بتحقيق التباعد الاجتماعي الصحي من أجل سلامة المسافرين وسيشهد مطار النجف عودة مرضية خلال الأيام المقبلة".

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