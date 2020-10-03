هيأة الاستثمار: خطة لتفعيل المشاريع المتلكئة وافتتاح أخرى استراتيجية

2020/10/03 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع ـ ملاذ الأمين

كشفت الهيأة الوطنية للاستثمار، اليوم السبت، عن خطة لتفعيل المشاريع المتلكئة وافتتاح أخرى استراتيجية.

وقالت رئيس الهيأة سهى داود نجار في تصريح خصت به وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "أجرت زيارات لعدد من المشاريع الاستثمارية المتلكئة في بغداد والمحافظات بقصد تذليل المعوقات والاستمرار بالعمل"، مشيرة إلى "قرب افتتاح مشاريع استثمارية في كربلاء- مستشفى ومطار، وفي البصرة- مستشفى، وفي المثنى- معمل اسمنت، وفي بغداد- مستشفى، بعد أن تم تذليل المعوقات التي أدت إلى تأخر إنجازها".

وأضافت، أن "الهيأة أعدت خطة لإحياء العملية الاستثمارية في عموم البلاد ولجميع القطاعات من خلال تفعيل المشاريع المتلكئة والمتوقفة وإعادة صياغتها على الصعيد الاستثماري والمالي والفني"، منبهة إلى "وجود إجراءات روتينية وإدارية تعرقل إنجاز تلك المشاريع، الأمر الذي دعا الهيأة إلى التنسيق المباشر مع الدوائر والمؤسسات المعنية لحل الإشكالات لاسيما ما يخص البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية في قطاعي الصحة والصناعة".

وتابعت نجار أن "الهيأة بصدد إيجاد آلية واضحة ومحددة المعالم يتم من خلالها إشراك المواطن والقطاع الخاص على حد سواء بمشاريع الهيأة لضمان تمويلها"، مؤكدة على "أهمية تفعيل قانون الاستثمار بما ينسجم مع الرؤية الجديدة للهيأة وتجاوز بعض الثغرات القانونية التي تقف حائلا دون تنفيذ ذلك".

وأوضحت أن "الهيأة تسعى لأخذ دورها في تبني السياسات الاقتصادية للعملية الاستثمارية في البلاد وأن لا يقتصر دورها في المرحلة المقبلة على منح الإجازات الاستثمارية من خلال إعادة إحياء المشاريع المتوقفة خلال الفترة السابقة".

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