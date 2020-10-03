2020/10/03 | 18:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعتبرت اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة لاتملك حلولًا للازمة المالية دون إلحاق الضرر بالمواطن.

وأكد عضو اللجنة أحمد حمه، عدم توفر بيانات دقيقة لدى وزارة المالية لمعرفة المبالغ المالية التي تحتاجها الحكومة لسد العجز الحاصل في الإيرادات”، مبينًا أن “الحكومة لغاية الان لا تستطيع حل الأزمة الاقتصادية بشكل صحيح وسليم ،دون أن يتضرر المواطنين او الموظفين في الدولة العراقية”.

وأضاف أن “وزارة المالية لا تتوفر لديها بيانات دقيقة عن المبلغ التي تحتاجه الحكومة لسد الأزمة الحالي، وإنما هناك تصريحات إعلامية فقط بأن الحكومة تحتاج ما يقارب 6 مليار دولار شهريا لتأمين الاحتياجات الضرورية ومنها رواتب الموظفين والمتقاعدين”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاحلول دون “تضرر” المواطن.. تصريحات جديدة بشأن الأزمة المالية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاحلول دون “تضرر” المواطن.. تصريحات جديدة بشأن الأزمة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).