كربلاء تعلن تعطيل الدوام الرسمي من الاحد حتى الخميس المقبل

2020/10/03 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي:

اعلن محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي عن تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية في المحافظة ابتداءاً من يوم غد الاحد المصادف الرابع من شهر تشرين الاول ولغاية يوم الخميس المصادف الثامن من شهر تشرين الاول الجاري مضيفا الى ان تعطيل الدوام يأتي لتمكين اهالي كربلاء المقدسة من تقديم الخدمة للزائرين خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام لافتا الى استثناء الدوائر الخدمية والصحة وكافة الاجهزة الامنية من هذا التعطيل #المكتبالاعلاميلمحافظ_كربلاءالمقدسة

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