اللآمي يصف توجيه الكاظمي مفوضية الانتخابات لمضاعفة جهودها بتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين بالخطوة المهمة

2020/10/03 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

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‏بغداد/نينا/ وصف نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللآمي، توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مفوضية الانتخابات لمضاعفة جهودها بتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين بالخطوة المهمة.



وقال اللآمي في تغريدة له على تويتر:" خطوة مهمة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجيه مفوضية الانتخابات إلى مضاعفة جهودها لتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين في أقرب وقت استعداداً للإنتخابات المبكرة، و دعوة كافة المواطنين المؤهلين للتصويت لسرعة تحديث بياناتهم الانتخابية للحصول على البطاقة الانتخابية البايومترية"./انتهى7

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