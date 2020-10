علاج “غير مرخص” بعد ولم يستخدم مع المرضى.. الكشف عن الدواء الذي سيعطى لترامب لشفائه من كورونا!

2020/10/03 | 18:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف باحث في الأمراض الانتقالية، عن العلاج الذي سيتم استخدامه مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، فيما بين ان العلاج غير مرخص بعد.

وبين الدكتور الفلسطيني علي الوعري، في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “في عام 2018، وقع ترامب بنفسه على مشروع قانون متعلق بالطب يسمى “قانون الحق في المحاولة” – Right to Try law-، والذي يسمح للمرضى والأطباء المعالجين الحق في استخدام أي علاج لم يتم ترخيصه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومازال يندرج تحت التجارب.

فوفقًا للدكتور شون كونلي، الطبيب الخاص لرئيس البيت الأبيض، فإن العلاج الذي تلقاه ترامب كان بشكل أساسي هو استخدام مزيج الأجسام المضادة الذي طورته شركة Regeneron، وذلك جنبًا إلى جنب مع فيتامين د، والزنك، والميلاتونين، والأسبرين، والفاموتيدين.

حيث طلب الطاقم الطبي بالبيت الأبيض من شركة Regeneron الحصول على العلاج التجريبي لخليط الاجسام المضادة الذي تنتجه الشركة لاستخدامه في معالجة ترامب، وهذا ما أكده البيان الخارجي الصادر عن الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بعد يومين من اعلان إصابة ترامب بالفيروس.

بالرغم من ان صحيفة نيويورك تايمز ذكرت بأن خليط الاجسام المضادة هذا لم يحصل على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فلقد أظهرت بعض النتائج التجريبية السابقة أنه بالنسبة لمرضى مثل ترامب الذين هم في المراحل المبكرة من العدوى، يمكن أن يؤدي استخدام هذا العلاج إلى تقليل مستويات الفيروس في الجسم.

ويعتبر هذا العلاج وعلاج آخر بالأجسام المضادة طورته شركة Eli Lilly حاليًا الأكثر نجاحًا من بين العديد من خيارات العلاج في الولايات المتحدة، وقد تم استخدامه تجريبيًا في علاج المرضى المصابين في العديد من الأماكن في الولايات المتحدة الامريكية.

