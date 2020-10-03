صحة الاقليم: تسجيل 494 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/03 | 18:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تسجيل 494 اصابة جديدة بفايروس كورونا لامستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1- الفحوصات:

* اجراء 4194 فحصا جديداً.

* 841 في اربيل ، 680 في السليمانية، 157 في كرميان، 2476 في دهوك، و40 في حلبجة.

2- الاصابات:

* 494 اصابة جديدة.

* 103 في اربيل ، 79 في السليمانية، 30 في كرميان، 263 في دهوك، و19 في حلبجة.

يتبع....................................‌

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