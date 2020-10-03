اندلاع حريق بمستشفى في السليمانية

2020/10/03 | 18:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع مساء يوم السبت، حريق بمستشفى رويال وسط مدينة السليمانية.

وقال ريكان كمال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia: ان حريقا اندلع في مستشفى رويال الاهلي بمنطقة (توومليك) الواقعة وسط مدينة السليمانية.

واضاف: ان سبب اندلاع الحريق يعود الى احتراق مولدة الكهرباء الموجود اعلى المبنى، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني سيطرت على السنة النيران في المبنى.

وأكد كمال، ان الحريق لم ينجم عنه اية ضحايا بشرية، لافتا الى انه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

PUKmedia خاص‌

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