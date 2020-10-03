إليسا تتمنى هذا الأمر للشعب العراقي بمناسبة يومه الوطني

2020/10/03 | 18:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ هنأت المطربة اللبنانية إليسا ، الشعب العراقي باليوم الوطني، الموافق اليوم 3 أكتوبر الجاري ، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.وكتبت إليسا ، قائلة: “معايدة من القلب للشعب العراقي باليوم الوطني اللي بتمنى يحمل كل الأمان والسلام لهالشعب الحبيب، عاش العراق كتير من الأزمات والخوف، وأمنيتي الأهم هي راحة […]

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