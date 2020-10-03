الهاشمي:  زيارة الاربعين هذا العام لا تتضمن أي قطوعات وكربلاء مفتوحة

2020/10/03 | 18:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلن قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي ، اليوم السبت ، إن “الخطة الامنية الخاصة لزيارة أربعينية الامام الحسين واخيه ابا الفضل العباس عليهما السلام هذا العام قد تغيرت ولا تتضمن أي قطوعات أمنية داخل المدينة وخارجها ، مؤكدا إن سيطرات كربلاء مفتوحة أمام الزائرين من كل […]

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