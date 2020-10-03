طهران تجدد التأكيد بعدم مشاركة زائريها في الأربعينية

2020/10/03 | 18:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، التأكيد بأن الزائرين الإيرانيين لن يشاركوا في مراسم زيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال روحاني في تصريح خلال اجتماع لجنة لمكافحة كورونا، إننا “قلنا وأكدنا خلال هذا الاجتماع أيضا، على عدم نقل الزوار الى العراق للمشاركة في مراسم الزيارة الأربعينية والمنافذ الحدودية مغلقة تماماً”.

وأعرب روحاني عن أسفه “لأن البعض يمارس التحايل في نقل بعض الأشخاص عبر الأراضي الحدودية ويأخذون منهم الأموال ويتركونهم في المناطق الحدودية ويصنعون المشاكل والمخاطر كما أورد قائد الشرطة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه، الأربعاء الماضي، بالموافقة على دخول 1500 زائر من كل دولة يرغب مواطنوها بأداء الزيارة الأربعينية

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