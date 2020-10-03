بابل تقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من الثلاثاء ولغاية الخميس المقبل

2020/10/03 | 18:43 - المصدر: السومرية نيوز

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محافظ بابل يقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من الثلاثاء ولغاية الخميس المقبل

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