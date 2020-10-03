نائب يعلن عن تخصيص 9 دوائر انتخابية لمقاعد الاقليات بقانون الانتخابات

2020/10/03 | 18:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلن النائب عن تحالف عراقيون حسن فدعم، السبت، عن مقترح نيابي لتخصيص 9 مقاعد برلمانية من حصة الاقليات.

وقال فدعم لـ/المعلومة/ ان “الكتل السياسية قدمت مقترحات عديدة حول المقاعد وعدد الدوائر الانتخابية وبقي الجدل حولها طيلة الفترة الماضية”.

واضاف انه “تم التوصل الى مقترح وسطي حول الدوائر الانتخابية”، مشيرا الى ان “المقترح الذي يجري التداول بشأنه هو تخصيص 9 دوائر انتخابية في عموم العراق لـ 9 مقاعد الخاصة بالأقليات”.

واوضح ان “المقاعد الـ 320 المتبقية تقسم بواقع دائرة انتخابية لكل 4 مقاعد يكون مقعد منها لكوتا النساء وتقل الى 3 مقاعد بالدائرة وتصعد الى 5 مقاعد في المحافظات حسب الكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية”.انتهى25و

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