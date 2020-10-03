2020/10/03 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور جاء مصطلح ( رضع / رضاعة ) في التشريع والوعظ والقصص .



نتتبعها كالآتى :أولا : التشريع .



1 ـ في رضاعة المولود : قال جل وعلا :1 / 1 ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاموس القرآنى : رضع / رضاعة - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاموس القرآنى : رضع / رضاعة - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).