الاحتفاء بجورج طرابيشي في اليوم العالمي للترجمة - سعيد الجعفر

2020/10/03 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الجعفر نستذكر اليوم احد فرسان الثقافة العربية ومن هب للدفاع عن المشرق والمشارقة حين هجم الجابري خالطا التلفيقات بالحقائق ، مستغلا جهل القارئ باللغة والثقافة الفرنسيتين.



لكن الكذبة المنهجية الأهم التي كشفها ، ضمن فتوحاته المديدة، هي موضوع مؤلف الفيلسوف العراقي الوثني الآرامي قوثامي "الفلاحة النبطية" التي ادعى الجابري انه قرأه، ولم يكن قد اطلع عليه أحد بعد، حيث كان يقبع كمخطوطة في اسطنبول، بل استمد الاسط ......





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