2020/10/03 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي اليوم ونحن نستعيد الأيام الأولى للثورة فما زلنا نؤمن بحقيقة واحدة هي أن الثورة ولدت من رحم الشخصية العراقية التي ترفض كل أشكال المهادنة والمساومة والقبول بالأمر الواقع، مهما كانت التضحيات ومهما كان الثمن غاليا فهو ليس بالأخر أغلى من العراق ومستقبله، ومهما حاول المضللون من النيل من الثورة ومن وقودها الدافع ومحورها الفاعل جيل التمرد والتطور والحرية، فلن ينالوا إلا من جرفهم ويحطموا أصنامهم بأيديهم بع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذكرى تشرين وكل أيام العراق المشرقة ح2 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ذكرى تشرين وكل أيام العراق المشرقة ح2 - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).