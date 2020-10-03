اللجنة المالية تتحدث عن فقدان الدينار العراقي 10% من قيمته

2020/10/03 | 18:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

نبهت اللجنة المالية النيابية، السبت، الى انخفاض قيمة الدينار العراقي بمقدار 10%، خلال الأيام الماضية، مشيرة الى أن مبيعان البنك المركزي وصلت إلى 225 مليون دولار.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري إن “البنك المركزي الجهة المعنية بقضية استبدال الدينار بالدولار عن طريق المصارف الحكومية والأهلية”، مضيفا أن “دخول المواد والتأكد من صحة الفواتير عن طريق المنافذ الحدودية هي من اختصاص الضرائب والجمارك”.

وأوضح، أن “البنك المركزي في بعض الاحيان يتجاوز المعوقات والتعليمات من اجل توفير الدينار العراقي الذي من المفترض يعظم الإيرادات غير نفطية”، مؤكدا “انخفاض العملة العراقية الى ١٠ % من القيمة الكلية المتوقعة”.

وتابع أن “جميع الرواتب تسدد عن طريق الدينار العراقي”، لافتا الى أن “معدل بيع العملة من خلال البنك المركزي وصل 225 مليون دينار خلال الأيام الماضية لتأمين العملة العراقية”.

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