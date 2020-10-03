تعطيل الدوام في كربلاء بدءاً من يوم غد ولغاية الخميس المقبل

2020/10/03 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت محافظة كربلاء، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام في المحافظة بدءاً من يوم غد ولغاية الخميس المقبل.

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية في المحافظة ابتداءً من يوم غد الاحد الموافق الرابع من شهر تشرين الاول ولغاية يوم الخميس الموافق الثامن من شهر تشرين الاول الجاري”.

وأضاف أن “تعطيل الدوام يأتي لتمكين اهالي كربلاء المقدسة من تقديم الخدمة للزائرين خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام”، مؤكداً “استثناء الدوائر الخدمية والصحة وكافة الاجهزة الامنية من هذا التعطيل”.

وبنفس السياق فقد قرر محافظ بابل، تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من الثلاثاء ولغاية الخميس المقبل.

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