2020/10/03 | 18:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أعلن مدير بلدية جبة بناحية البغدادي بمحافظة الانبار قطري العبيدي، السبت، افتتاح اول وحدة لإنتاج مادة البنزين في المحافظة.

وقال العبيدي لـ /المعلومة/ إن “مصفى K3 بقضاء حديثة غربي الانبار، شهد ولأول مرة افتتاح وحدة انتاج البنزين ضمن خطة اعدتها حكومة الانبار المحلية بالتنسيق مع وزارة النفط لافتتاح المشروع الذي يعد من اهم المشاريع الاستراتيجية في المحافظة”.

واضاف ان “افتتاح وحدة انتاج البنزين سيوفر نحو مليون لتر بنزين يوميا لسد حاجة الانبار من هذه المادة ويعد هذا المشروع الاول من نوعه في المحافظة”.



انتهى/ 12

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح اول وحدة لإنتاج البنزين في الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح اول وحدة لإنتاج البنزين في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).