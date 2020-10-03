بالوثائق.. القضاء يستدعي نائبا اثر حصوله على تعويض بمقدار 94 مليار دينار بـ(سندات مزورة)

2020/10/03 | 18:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اصدر مجلس القضاء الأعلى، قرارا باستدعاء علي عبدالله حمود الصجري، على خلفية دعوى مقامة من قبل وزير المالية، اثر حصوله على تعويض بمقدار 94 مليار دينار بـ(سندات مزورة).

وبحسب وثيقة اطلع عليها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (3 تشرين الأول 2020)، فقد (تقرر تعيين الساعة الثامنة من صباح يوم 30/9/2020 موعدا للمرافعة في الدعوى المقامة من قبل المدعي (وزير المالية)، لذا يرجى الحضور أمام هذه المحكمة في الموعد المذكور وعند عدم حضوركم او ارسال وكيل عنكم سوف تجري المرافعة بحقكم غيابيا وفقا للقانون..).

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد طالب في وقت سابق مجلس النواب برفع حصانة النائب (علي عبدالله حمود الصجري) اثر حصوله على تعويض من الدولة بمقدار 94 مليار دينار كونه مشمول بقانون المتضررين من النظام السابق باستخدام سندات (مزورة)..



عبر تكاليف مالية دفعت للاخرين، وعرض ان يدفع للنائب (مشعان الجبوري) مليون دولار مقابل ان يتوسط لصالحه لدى القضاء، وقررت المحكمة استقدام المشكو منه النائب (علي عبدالله حمود الصجري)..



وبعد ان استكملت المحكمة اجراءاتها طلبت مفاتحتكم للنظر في رفع الحصانة عن النائب المشكو منه اعلاه استنادا لاحكام المادة (63/ ثانيا/ب) من دستور جمهورية العراق.

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