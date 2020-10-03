معارك استعادة السيطرة على المدن من داعش في اعمال درامية

2020/10/03 | 18:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، ان الاخير وجه بتشكيل لجنة لمساعدة شبكة الإعلام العراقي في إنتاج أعمال درامية عن بطولات القوات الأمنية.

وذكر البيان الذي "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (3 تشرين الاول 2020) أن "الأعرجي، استقبل بمكتبه، رئيس أمناء شبكة الإعلام العراقي، جعفر الونان، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين مستشارية الأمن القومي وشبكة الإعلام العراقي، لتوثيق مرحلة الحرب مع داعش ولتذكير العراقيين بالانتصارات، من خلال إنتاج أعمال درامية وقصص عن بطولات القوات الأمنية".





ووجه الأعرجي بحسب البيان، بـ"تشكيل لجنة من المستشارية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، لإبداء المساعدة وإنجاح خطة شبكة الإعلام العراقي وتهيئة جميع المستلزمات التي تسهم في إنجاح هذا المشروع، وإظهار الوجه الحقيقي الناصع للبطولات التي سطرتها القوات المسلحة بجميع صنوفها".

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