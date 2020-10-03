كربلاء تعلن تعطيل الدوام الرسمي

2020/10/03 | 18:50 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

السبت 3 أكتوبر 2020 | 06:38 مساءً | عدد القراءات : 14

اعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي عن تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية في المحافظة ابتداءاً من يوم غد الاحد المصادف الرابع من شهر تشرين الاول ولغاية يوم الخميس المصادف الثامن من شهر تشرين الاول الجاري

مضيفا الى ان تعطيل الدوام يأتي لتمكين اهالي كربلاء المقدسة من تقديم الخدمة للزائرين خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام

لافتا الى استثناء الدوائر الخدمية والصحة وكافة الاجهزة الامنية من هذا التعطيل

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