2020/10/03 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت محافظة كربلاء، السبت، عن تعطيل الدوام في المحافظة بدءاً من يوم غد ولغاية الخميس المقبل.وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية في المحافظة ابتداءً من يوم غد الاحد الموافق الرابع من شهر تشرين الاول […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل الدوام بدءاً من يوم غد ولغاية الخميس المقبل في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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