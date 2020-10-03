بالوثيقة.. وزير المالية يقاضي الصجري لإعادة المليارات التي تسلمها بذريعة إعدام والده

2020/10/03 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تنشر المستقلة وثيقة تتضمن قراراً ضد النائب علي الصجري بشأن التعويضات التي تسلمها بحجة اعدام والده لاسباب سياسة، فيما كشفت مصادر حقيقة خلافه مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وبينت وثيقة مسربة أن وزير المالية علي عبد الامير علاوي رفع دعوى أمام القضاء ضد النائب علي الصجري يطالب فيها بإجبار الأخير على إعادة مبلغ ٥٤ […]

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