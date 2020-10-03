وزير الداخلية يشرف ميدانيا على سير إجراءات زيارة الأربعين في كربلاء

2020/10/03 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا لإدارة الملف الأمني والخدمي لزيارة الأربعين وزير الداخلية عثمان الغانمي ، اليوم السبت ، عن أشرافه ميدانيا على سير الاجراءات الامنية في كربلاء ، مؤكدا ، حرص الحكومة على إنجاح الزيارة التي تتطلب انضباطا عاليا وتعاونا مثمرا من الجميع.”.وقال الغانمي في تصريح […]

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