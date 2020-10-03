متحدثة باسم ميلانيا ترامب: السيدة الأولى بصحة جيدة

2020/10/03 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم السيدة الأميركية الأولى، السبت، إن الوضع الصحي لميلانيا ترامب لم يتدهور وهي بحالة جيدة، بعد ثبوت اصابتها بفيروس كورونا المستجد الجمعة.

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