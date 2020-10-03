في تسريبُ لمكالمات سريّة .. ميلانيا ترمب منزعجة من انتقاد سياسة زوجها

2020/10/03 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشفت شبكة CNN الأميركية، عن تسجيلات صوتية ملتقطة سراً للسيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب، تبدي فيها انزعاجها وتذمُّرها من الانتقادات الموجهة لسياسة زوجها الخاصة بفصل عائلات المهاجرين على الحدود في عام 2018، إضافة إلى تضايقها من المهام التقليدية داخل البيت الأبيض، وهي التسجيلات التي تم تسريبها خلال مكالمة هاتفية مع صديقة لها وكبيرة مستشاريها […]

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