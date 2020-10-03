2020/10/03 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي:

محافظ بابل لتسهيل أداء مراسيم الزيارة الأربعينية إلى موظفي الدولة وتقديمهم الخدمة في المواكب الحسينية وانقطاع اغلب الطرق الرئيسية في المحافظة،قررنا منح عطلة رسمية اعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف السادس من تشرين الاول ولغاية يوم الخميس.ويستثنى من ذلك الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية والمصارف الحكومية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد كربلاء.. بابل تعطل الدوام الرسمي من الثلاثاء الى الخميس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد كربلاء.. بابل تعطل الدوام الرسمي من الثلاثاء الى الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).