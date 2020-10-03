كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من يوم غد الاحد

2020/10/03 | 18:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت محافظة كربلاء المقدسة عن تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من يوم غد الاحد ولغاية يوم الخميس المقبل الثامن من تشرين الاول الجاري، لمناسبة ذكرى زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام./انتهى5

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