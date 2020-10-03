الأمن الوطني في بابل يعتقل ثلاثة من أصحاب الصيدليات لبيعهم الادوية باسعار عالية

2020/10/03 | 18:59 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/اعتقلت قوة من جهاز الأمن الوطني في بابل ثلاثة من أصحاب الصيدليات في الحلة بسبب قيامهم ببيع الأدوية بأسعار عالية.وقال مصدر في الجهاز " ان قوة من جهاز الأمن الوطني اعتقلت أثناء جولة تفتيشية ثلاثة من أصحاب الصيدليات في الحلة لقيامهم ببيع الأدوية بأسعار عالية./انتهى

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