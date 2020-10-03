بابل تعلن عطلة رسمية ابتداء من الثلاثاء المقبل الى نهاية الاسبوع

2020/10/03 | 18:59 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/أعلن محافظ بابل وكالة حسن منديل تعطيل الدوام الرسمي من الثلاثاء المقبل ولنهاية الاسبوع.وقال منديل" أن الحكومة المحلية ومن أجل منح فرصة لموظفي الدولة لأداء الزيارة الأربعينية قررت تعطيل الدوام الرسمي من الثلاثاء المقبل لنهاية الاسبوع.واضاف تستثنى من العطلة المؤسسات الحكومية والمصارف"./انتهى

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