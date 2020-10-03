محافظ كربلاء يحدد عطلة الزيارة الأربعينية

2020/10/03 | 19:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية في المحافظة ابتداءً من يوم غد الاحد ولغاية يوم الخميس الموافق الثامن من شهر تشرين الاول الجاري.



وقال الخطابي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 تشرين الأول 2020) إن "تعطيل الدوام يأتي لتمكين أهالي كربلاء المقدسة من تقديم الخدمة للزائرين خلال زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام".

وأشار إلى "استثناء الدوائر الخدمية والصحة وكافة الاجهزة الامنية من هذا التعطيل".

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