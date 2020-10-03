كربلاء تعطل الدوام الرسمي 5 ايام

2020/10/03 | 19:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة كربلاء، يوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بدءا من يوم غد الاحد ولغاية الخميس المقبل.

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في بيان تابعه PUKmedia، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية في المحافظة ابتداءً من يوم غد الاحد الموافق الـ 4من شهر تشرين الاول ولغاية يوم الخميس الموافق الـ 8 من شهر تشرين الاول الجاري".

وأضاف الميالي: ان "تعطيل الدوام يأتي لتمكين اهالي كربلاء المقدسة من تقديم الخدمة للزائرين خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام"، مؤكدا "استثناء الدوائر الخدمية والصحة وكافة الاجهزة الامنية من هذا التعطيل".

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