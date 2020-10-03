صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “714” المسجلة اليوم

2020/10/03 | 19:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم السبت، تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة 3672 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 714 اصابة في جانب الكرخ.

أبو غريب ————— 42

الاسكان —————— 9

الاعلام —————— 11

البياع —————— 34

التاجي —————— 2

الحارثية —————— 2

الحرية —————— 52

الخطيب —————— 11

الدورة -———-——96

الدولعي ——————8

الرحمانية —————— 3

السيدية —————— 22

الشرطة الرابعة ——- 1

الشعلة —————— 44

الصالحية —————— 2

الطارمية —————— 15

الطوبجي —————— 8

العامرية —————— 2

العطيفية —————— 7

الغزالية —————— 19

القادسية —————— 17

الكاظمية -—————- 31

الكـرخ ———————- 1

المحمودية ————— 39

المعالف.



————— 2

المنصور —————- 26

المواصلات -————- 11

الوشاش ——————- 1

اليوسفية ————— 1

اليرموك ——-——— 9

حي الجامعة ————- 28

حي الجهاد ————— 36

حي العامل ————— 64

حي العدل ——-——-29

حي الفرات ————— 6

سبع البور ————— 1

سـويـب ————— 1

شارع حيفا ———— 2

المنطقة الخضراء ——- 1

مجمع فندق الرشيد—- 2

مجمع ابن البيطار——-2

مجمع الايادي ———- 1

جانب الرصافة ———- 6

محافظة النجف ———1

محافظة بابل —–—— 5

محافظة ديالى-——— 1

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