2020/10/03 | 19:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماري إلكا بانجستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي.منذ أمد طويل ونحن نقر أن الفساد هو العائق الرئيسي أمام التنمية. ومن السرقات الضخمة لأصول الدولة ومقدراتها إلى الفساد منخفض المستوى الذي يضعف الإنتاجية ويضعف تقديم الخدمات، نجد أن الفساد يسرق الفقراء ويقوض التقدم.وللفساد أشكال عديدة، فقد يتمثل في شركة أجنبية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل في شراكة أساس مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل في شراكة أساس مكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).