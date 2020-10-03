رسائل الدعم تتقاطر  من العالم على ترامب .. وبايدن يسحب دعايته الانتخابية المسيئة له

2020/10/03 | 19:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس – واشنطن -الزمان -(أ ف ب) – عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة عن قناعته أن “تفاؤل” و”حيوية” نظيره دونالد ترامب سيساعدانه في تجاوز إصابته بفيروس كورونا المستجد، في حين تمنى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “الشفاء العاجل” للرئيس الأميركي رغم تحامل واشنطن على المنظمة الأممية.فيما قرر جو بايدين سحب الدعاية الانتخابية له […]

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