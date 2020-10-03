أزمة الأندية العراقية مستمرة... لا معسكرات خارجية لهذا السبب

2020/10/03 | 19:15 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني الأندية العراقية من غياب الدعم المالي عنها (تويتر)تواصل الأندية العراقية تحضيراتها اليومية، من أجل انطلاق منافسات الدوري الممتاز الذي سيبدأ في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بمشاركة 20 فريقاً بنظام الدوري العام.

وأسفرت قرعة الدوري العراقي الممتاز لموسم 2020/ 2021، التي أقيمت، يوم الخميس الماضي، عن مواجهات مثيرة بين الفرق المنافسة في الأسبوع الأول من المسابقة المحلية، من خلال ديربي العاصمة بغداد بين نادي الزوراء ومنافسه اللدود الشرطة.

وعادت الأندية العراقية لخوض التدريبات الجماعية، في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، مع التزام شروط الوقاية من فيروس كورونا، لكنها حُرمت إجراء المعسكرات الخارجية، بسبب غياب الدعم المالي من المؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى إجراءات قيود السفر بين الدول بسبب جائحة "كوفيد 19".

ونادي الشرطة العراقي هو الفريق الوحيد الذي استعد لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة معسكر خارجي مبكراً في مصر، وذلك تحضيراً لبطولة دوري أبطال آسيا، التي غادرها من دور المجموعات في التجمع الذي أقيم في قطر، قبل أن يعاود الفريق تحضيراته، الأربعاء الماضي، في العاصمة بغداد تحضيراً لمسابقة الدوري.

ومن المؤمل أن يقيم فريق القوة الجوية معسكراً خارجياً في مصر، خلال الأيام المقبلة، بينما ستكتفي بقية الأندية بإقامة المعسكرات في إقليم كردستان شمالي العراق، تحضيراً للموسم الجديد 2020/2021.

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