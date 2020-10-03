نائب: الخلاف المكوناتي يعيق حسم ملف الدوائر الانتخابية

2020/10/03 | 19:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، السبت، ان الخلاف الحالي بشان الدوائر الانتخابية ليس سياسيا بل مكوناتي.

وقال الموسوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الكتل السياسية توصلت الى اتفاق شبه نهائي بشأن حسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة”، لافتا الى ان “مجلس النواب كانت لديه بيئة مناسبة لتمرير القانون لكن خلافات المناطق ذات التنوع الديموغرافي في كركوك والموصل وديالى هو من أسهم بتأجيل اقرار القانون”.

واضاف ان “الخلاف الحالي داخل مجلس النواب بشان الدوائر الانتخابية ليس سياسيا بل مكوناتي وهذا الامر هو من اعاق تمرير القانون”.

و اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، ان بيانات وزارة التجارة غير كافية لحسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة.



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