مستشاروه يكشفون: آخر تطورات وضع ترمب!

2020/10/03 | 19:20 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة مباشرة عن الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

والجمعة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل إلى مركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته يوم السبت عن مستشار لترامب قوله "إن هناك مرشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلا: "الوضع خطير".

وأوضح المستشار، حسب التقرير، أن ترامب يعاني من حالة التعب والإنهاك القصوى المستمرة، بالإضافة إلى "بعض المشاكل التنفسية".

ونقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع على الوضع تأكيده أن المسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق البالغ إزاء صحة ترامب.

وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب للشبكة إن الرئيس "على ما يرام الآن لكننا نخشى من أن الأمور قد تتغير على وجه السرعة".

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