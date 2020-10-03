في هذه المحافظة.. يلقون القبض على 'الوكيحين'

2020/10/03 | 19:20 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

القت شرطة محافظة النجف، السبت، القبض على مجموعة من أصحاب الدراجات النارية "النومادز" قالت انهم "غير متزنين"، وأحدهم يحمل مادة الكرستال المخدرة.





وقالت مديرية شرطة النجف في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (3 تشرين الأول 2020)، إن شرطة النجف والمنشآت وبالتعاون مع مديرية استخبارات النجف وأمن الحشد الشعبي في النجف، ألقت" القبض على عدد من المخالفين من أصحاب الدراجات النارية (النومادز) بعد خروجهم من محافظات أخرى بأتجاه النجف ثم إلى كربلاء وبأسلوب يسيء إلى زيارة الأربعينية، ويتخلله بعض التصرفات غير المسؤولة وغير المتزنة".

وتابع، انه "أثناء دخولهم المحافظة تم مراقبتهم ونصب كمين لهم وقد ألقي القبض عليهم، وكان عددهم 25 شخصا وضبطت بحوزتهم 13 دراجة نارية عدد منها مخالف للضوابط وبدون مستمسكات كما ضبطت بحوزة أحدهم مادة الكريستال المخدرة".

وتابع، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".

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