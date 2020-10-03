بابل تعطل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الثلاثاء ولغاية الخميس المقبل

2020/10/03 | 19:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلن محافظ بابل حسن منديل، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الثلاثاء ولغاية الخميس المقبل.

وقال منديل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تقرر منح عطلة رسمية اعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف السادس من تشرين الأول ولغاية يوم الخميس، لتسهيل أداء مراسيم الزيارة الأربعينية إلى موظفي الدولة وتقديمهم الخدمة في المواكب الحسينية وانقطاع أغلب الطرق الرئيسية في المحافظة".

وأضاف، أنه "تستثنى من ذلك الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية والمصارف الحكومية".

وأعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم غد ولغاية الخميس المقبل".

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