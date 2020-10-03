2020/10/03 | 19:21 - المصدر: عين العراق

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السبت 3 أكتوبر 2020 | 07:16 مساءً | عدد القراءات : 7

طبيب البيت الأبيض: ترامب في حالة صحية جيدة للغاية

قال طبيب البيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ”في حالة صحية جيدة للغاية“، حيث يعالج حاليا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح الطبيب شون كونلي أن ترامب لم يعان من ارتفاع درجة الحرارة خلال 24 ساعة الماضية‎.

وأشار الفريق الطبي، إلى أن ترامب يخضع لمتابعة طبية دقيقة تحسبا لأي مضاعفات ولا يستخدم التنفس الصناعي‎.

وأشار الفريق الطبي إلى أن الرئيس ترامب أبلغ الأطباء بأنه يشعر بالقدرة على مغادرة المركز الطبي اليوم‎.

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